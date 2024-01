Gazzetta – Oltre alla Salernitana anche il Sassuolo punta Manolas

Il 16 gennaio scorso, lo Sharjah FC ha annunciato la risoluzione del contratto con Kostas Manolas, difensore greco con un passato importante sia con la Roma che con il Napoli. Dopo l’esperienza in Arabia Saudita, sembra che il futuro del difensore potrebbe riportarlo in Italia, con la Salernitana che ha mostrato interesse nelle ultime ore. Tuttavia, nonostante un contatto diretto tra Manolas e Walter Sabatini, l’offerta della Salernitana non ha ancora convinto il giocatore.

Ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo si è inserito nella corsa per Manolas. Il club neroverde sta cercando un rinforzo difensivo per la seconda metà della stagione, e sembra che i dirigenti stiano considerando seriamente l’opzione Manolas per rafforzare la squadra. La situazione potrebbe quindi evolversi nei prossimi giorni, con il Sassuolo che potrebbe offrire al difensore greco una nuova opportunità in Serie A.