Cds – Bastoni non al 100% stasera, pronto De Vrij

A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli, il tecnico Simone Inzaghi è alle prese con un grosso dubbio di formazione riguardo a Alessandro Bastoni. Il difensore è uscito leggermente affaticato dalla semifinale con la Lazio, e le sue condizioni saranno valutate nella rifinitura di questa mattina. Tuttavia, stando a quanto riportato, nell’allenamento di ieri non è stato rischiato, e Stefan de Vrij è pronto a giocare al centro della difesa, come confermato oggi dal Corriere dello Sport.

In questa situazione, Francesco Acerbi dovrebbe spostarsi sul centrosinistra. Per quanto riguarda il resto della formazione, non sono previste altre novità, con Darmian che sembra mantenere il vantaggio su Dumfries in quella posizione specifica. La scelta finale dipenderà comunque dalle condizioni di Bastoni e dalle valutazioni dell’allenatore nella rifinitura.