Solet rimane tra i preferiti del Napoli: il Salisburgo chiede 20 milioni

Tra gli obiettivi per rinforzare la difesa azzurra non può che esserci ancora Omar Solet del Salisburgo.

Notizia riportata stamane dall’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il Napoli sarebbe interessato al calciatore ma il club austriaco non vorrebbe privarsene per meno di 20 milioni: una richiesta attualmente alta per gli azzurri, che dunque potrebbero virare su altri profili per chiudere in colpo: “L’alternativa al difensore belga è Omar Solet del Salisburgo, difensore francese di 23 anni molto appetito anche dal Lens, però se il club austriaco reclama 20 milioni per il cartellino è diffi cile possa andare in porto”.