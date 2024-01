Il Napoli punta Theate ma il Rennes spara alto: le ultime

Il Napoli vuole Theate.

Situazione di mercato analizzato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la società proprietaria del suo cartellino, il Rennes, avrebbe chiesto 25 milioni per il cartellino, motivo per cui si tiene ancora in considerazione il profilo di Perez dell’Udinese: “Theate resta a oggi l’obiettivo numero uno per la difesa ma il Rennes chiede 25 milioni per la cessione. Troppi per il Napoli, che comunque continua a trattare sperando in un sostanzioso sconto. Anche perché l’alternativa al belga resta Nehuen Perez dell’Udinese, per cui i contatti vanno avanti da settimane”.