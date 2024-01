Il Mattino – Simeone e la sua voglia di emozionare ancora: il Cholito vuole sorprendere ancora

Giovanni Simeone vuole emozionare ancora i tifosi del Napoli.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il suo goal del vantaggio, l’attaccante argentino ha dichiarato che il calcio per lui è motivo di emozione e spirito di sfida. L’edizione odierna de Il Mattino si è focalizzata stamane sull’importanza dell’ex Verona, chiamato ancora a sorprendere con la maglia partenopea: “Simeone, è il centravanti di quando eravamo piccoli, una specie di eroe dell’area capace di segnare in tutti i modi, potente ma veloce, scattante e forzuto. Pur non avendo il fisico da supereroe come invece Osimhen: ha accettato di essere terzo nella gerarchia. Ma non si è mai perso d’animo: per lui giocare al calcio vuol dire emozionare, divertire, rovesciare partite e destini. Giocare bene significa fare le cose che gli altri non sanno fare, e spalancare gli occhi alla gente. Come Simeone, che ha spalancato soprattutto la porta alla Supercoppa. È il terzo centravanti del Napoli, ora sta meglio di Jack Raspadori e tocca a lui imporsi. Domani, tra gli azzurri, sarà ancora una

volta il più atteso”.