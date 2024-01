Kvara vuole prendersi il Napoli: contro l’Inter serve una sua magia

Kvara ha dimostrato qualche passo in avanti nelle ultime gare.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, tuttavia, al georgiano manca il goal che sarebbe fondamentale per gli azzurri e per la sua stagione. E L’Inter potrebbe essere la vittima giusta in una gara particolarmente significativa: “Napoli rivede sprazzi di magia in Khvicha Kvaratskhelia e dovrà essere il suo talento a spingere la squadra verso l’impresa. Perché l’Inter è solida, prende pochi gol, ma qualcosa sa regalare e quel qualcosa Kvara dovrà trasformarlo in magia. Non segna da più di un mese e non trova un assist dal 24 ottobre a Berlino in Champions: troppo poco per il miglior giocatore dell’ultimo campionato”.