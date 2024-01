Il Napoli riproporrà molto probabilmente il 3-4-3 anche contro l’Inter.

Ne ha parlato stamane La Gazzetta dello Sport con tanto di focus sulle tattiche da seguire: “Prima regola, coprirsi bene e non dare profondità. I numeri contano poco: che sia 3-4-3- o 5-4-1, conta l’atteggiamento e il Napoli non dovrà far ripartire l’Inter in campo aperto, dove i nerazzurri sanno essere devastanti”.