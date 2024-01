Il genio di Lobo potrebbe essere ancora decisivo: lo slovacco è la chiave del Napoli

Stanislav Lobotka è il fulcro del Napoli di Mazzarri.

Nonostante siano cambiate diverse guide tecniche, da Spalletti a Mazzarri, insomma, il ruolo fondamentale di questo Napoli rimane quello dello slovacco. Caratteristica sottolineata stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la sua prestazione contro l’Inter potrebbe essere altamente decisiva per il match: “Spalletti lo ha trasformato da oggetto misterioso a perno chiave del gioco. E domani Stanislav Lobotka sarà ancora il centro di gravità del Napoli, l’uomo che può decidere in un senso o in un altro la sfida. Ruota tutto attorno a lui ed è lui a decidere anche come devono orientarsi i compagni quando c’è da ripartire”.