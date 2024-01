TMW – Sospiro di sollievo per l’Inter: i neroazzurri avranno a disposizione Chalanoglu contro il Napoli

Sospiro di sollievo in casa Inter per la sfida di Supercoppa italiana contro il Napoli di lunedì sera a Riyadh. I neroazzurri erano in ansia per il centrocampista turco Hakan Chalanoglu, uscito malconcio dalla sfida contro la Lazio nella semifinale della competizione. Come riporta Tuttomercatoweb l’ex Milan non ha subito nulla di grave, e in giornata farà come sempre lavoro di scarico insieme ai suoi compagni di squadra. Inzaghi può quindi sorridere, il suo metronomo non è a rischio per la partita contro gli azzurri.