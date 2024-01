Di Marzio: “Proseguono i contatti per Mangala. Il punto”

Il calciomercato del Napoli prosegue con insistenza. Dopo l’arrivo di Ngonge e di Traoré gli azzurri non si fermano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Napoli continua a cercare un centrocampista. Dato le difficoltà con la Fiorentina per Barak gli azzurri continuano a muoversi Mangala. Attualmente il belga classe 1998 è in forza al Nottingham Forest, ma già in questa sessione di mercato potrebbe finire ai piedi del Vesuvio. Le parole di Di Marzio.

“Proseguono i contatti per Mangala del Nottingham Forest.”