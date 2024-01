Repubblica – ADL si è sfregato le mani: quanto ammonta il bottino minimo della Supercoppa? Il dato

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli è già a metà dell’opera in termini economici. Pare, infatti, che nella peggiore delle ipotesi, i partenopei torneranno a casa con un bottino di circa 5 milioni di euro. Si tratta del premio previsto per la qualificazione alla finale. Infatti, giovedì il Napoli si è imposto sulla Fiorentina con il risultato di 3-0. Ad aprire le marcature ci ha pensato Simeone, per poi concludere nel secondo tempo con la rocambolesca doppietta di Zerbin. Per questo, sottolinea il quotidiano, Aurelio De Laurentiis si è sfregato le mani al termine della partita.