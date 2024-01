Napoli-Fiorentina è stata snobbata dall’Arabia Saudita. Moltissime le tribune vuote, solo 9.762 erano gli spettatori presenti. Situazione nettamente migliore per Inter-Lazio, con 20.767 spettatori, riempiti quasi tutti i settori dell’Awwal Park Stadium.

Discorso completamente diverso per la Finale di lunedì, in programma nello stesso stadio alle ore 22 locali (ore 20 in Italia). Sono davvero pochi i biglietti disponibili, infatti, per Napoli-Inter. I biglietti andavano da 11 euro a 1.270 euro.