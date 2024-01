CdM – Brusco rallentamento per Barak, l’alternativa gioca in Premier

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, c’è stato un brusco rallentamento per la trattativa per il passaggio di Antonin Barak al Napoli. La destinazione campana sembrerebbe molto gradita al ceco, ma la Fiorentina ha chiesto circa 9 milioni di euro e l’obbligo di riscatto senza condizioni. Barak piace tanto al Napoli, gli scout azzurri lo sondano da tempo. Ciononostante, De Laurentiis non sembra disposto a trattare a queste condizioni. Il Napoli virerà su altri nomi. Attualmente, come sottolinea il quotidiano, Orel Mangala del Nottingham Forest è il più gettonato.