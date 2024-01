De Laurentiis a Mediaset: “Bisogna dare tempo a Mazzarri”

De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la qualificazione del Napoli in finale di Supercoppa, dove affronterà l’Inter. Queste le sue parole: “Bisogna dare tempo a Mazzarri, ognuno ha la sua modalità da trasmettere poi alla squadra. Non si può pretendere di operare sempre sulla carta carbone, che quando tu copiavi lasciava cose strane mai identiche, come poi si è arrivati a fare con la digitalizzazione. Non siamo ancora arrivati ad avere il digitale nel modo di allenare. Rinvio per “falso in bilancio”? La Lega di Serie A vuole mettere bocca su tutto e distrarre… Tutti cercano di sminuire quello che è il valore vero per i tifosi, ovvero il campionato nazionale”.