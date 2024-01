“Tutto confermato Popovic e Zerbin andranno martedì al Frosinone come anticipato due giorni fa”. A dare questi aggiornamenti, Ciro Venerato, giornalista Rai, sul mercato del Napoli.

Ecco le parole del giornalista ad AreaNapoli.it: “La stessa autorevole fonte araba conferma che non sarà Solet dello Strasburgo il prescelto in difesa. Il club azzurro aspetterà fino a martedì mattina Udinese e Rennes per Perez e Theate. Solo dopo si valuteranno altri nomi. Alcuni non ancora usciti”.