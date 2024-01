Il Napoli si rilancia in Supercoppa, per la corsa Champions c’è!

L’accorta e produttiva gara contro la Fiorentina a Riad, che è valsa la qualificazione alla finalissima della Supercoppa 2024, ha rivitalizzato il Napoli, ridisegnato tatticamente da Walter Mazzarri, il quale ha trovato da parte della squadra una grande applicazione ed una disciplina che in questa prima parte di stagione c’erano state a fasi alterne.

Nonostante il nono posto occupato in classifica, i partenopei godono ancora di molto credito e spiccano tra le squadre favorite ad un posto per la prossima, innovativa Champions League. Escluse dalle varie valutazioni sia Inter che Juventus, considerate ormai già qualificate, gli azzurri vantano una quota di 4.00 nelle quote scommesse calcio sulla serie a per concludere la corsa serie A tra le prime quattro, al pari della Lazio e sotto a Milan (1.05) ed Atalanta (2.70).

Malgrado l’attuale «gap» dalla quarta, dunque, gli esperti del settore hanno ancora una forte considerazione dei Campioni d’Italia in carica; del resto, la squadra che dominava l’Italia e per larghi tratti anche l’Europa, non può essere scomparsa del tutto, c’era solo bisogno di un intervento di un certo tipo sulla costruzione dell’undici di partenza che tenesse principalmente conto che un elemento del calibro di Kim non è stato sostituito a dovere. Ed è stato fatto proprio in Arabia Saudita, terra dove il presidente De Laurentiis in un primo momento non voleva andare per varie ragioni e che invece potrebbe rappresentare il vero e proprio trampolino di lancio di Lobotka e soci. Non può certo bastare una gara per certificare la svolta, occorreranno ulteriori prove per avere maggiori certezze, ma questo Napoli è pronto per disimpegnarsi al meglio sia nel rituffarsi nel campionato che affrontando lo spauracchio Barcellona negli Ottavi di Champions League.