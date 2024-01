Ngonge ha firmato con il Napoli: cifre e dettagli dell’accordo

Cyril Ngonge ha firmato il suo contratto con il Napoli. A renderlo noto è il giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale. Di seguito quanto si legge sul suo portale: “Cyril Ngonge è un nuovo attaccante del Napoli. Il calciatore belga arriva dal Verona per aiutare il reparto avanzato dei campioni d’Italia in carica. Il classe 2000 ha firmato il suo nuovo contratto con gli azzurri dopo aver svolto, nella giornata di ieri, le visite mediche di rito. Nella notte di martedì 16 gennaio, Napoli e Hellas Verona hanno chiuso l’accordo per il classe 2000. Cyril Ngonge si trasferirà in azzurro per 20 milioni più bonus”.