Giuntoli candidato al Globe Soccer Awards come miglior direttore sportivo: “Ringrazio il Napoli e Spalletti”

Il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, è stato intercettato da Sky prima del Globe Soccer Awards a Dubai dove è tra i candidati per il premio come miglior direttore sportivo. Ecco le sue parole.

“I ringraziamenti vanno sempre condivisi. Quindi ringrazio De Laurentiis e Spalletti, i miei vecchi calciatori e i collaboratori che erano con me. Adesso sono alla Juventus dove sono stato accolto benissimo e insieme stiamo facendo un grandissimo lavoro. Stiamo lavorando bene coi giovani e dobbiamo continuare così. L’ambizione ci vuole sempre, anche in momenti di transizione. La nostra ambizione è tornare in Champions anche per valorizzare i nostri ragazzi.”