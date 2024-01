FOTO – Di Lorenzo: “Con orgoglio e forza”

Il Napoli stacca il pass per la finale della Supercoppa in programma lunedì. Dopo un periodo buio, la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, arrivata con un risultato netto nonostante la buona prestazione degli avversari e senza subire gol, porta tanta gioia nello spogliatoio dei partenopei. I calciatori azzurri hanno condiviso la soddisfazione sui social. Anche il capitano, Giovanni Di Lorenzo, esulta e scrive: “Con orgoglio e forza andiamo in finale”. Gli azzurri ci tengono molto a riscattare la brutta prima metà di stagione da campioni d’Italia.