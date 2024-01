Il Napoli vuole Antonin Barak. E’ da qualche stagione che gli azzurri seguono il ceco e, ora che l’organico di Mazzarri presenta un’emergenza a centrocampo, i dialoghi si sono fatti più fitti in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il nodo è la formula: la Fiorentina non vuole un prestito con obbligo che possa scattare nel momento in cui il Napoli si qualifichi in Champions, è troppo rischioso. Intanto, il calciatore continua a spingere per il Napoli.