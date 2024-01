Di Napoli: “Napoli-Fiorentina? Vedo gli azzurri in difficoltà. Mourinho? Con AdL vedo scintille”

Arturo Di Napoli, ex calciatore ed oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito di alcuni argomenti riguardanti i partenopei.

Napoli, come vede l’ipotesi Mourinho?

“È una suggestione. Vorrebbe dire cambiare completamente la filosofia del Napoli vista in questi anni. Con Mourinho avresti un gioco particolare, ma non credo possa essere un’opzione giusta. Vedo scintille tra De Laurentiis e Mourinho”.

Fiorentina-Napoli di Supercoppa, che partita si aspetta?

“Il Napoli è in difficoltà, è confusionario. Vengono a mancare anche le grandi occasioni da gol che prima creava. La Fiorentina è collaudata, Italiano sta facendo un percorso incredibile e credo che sarà una partita più complicata per il Napoli. Ha i giocatori e la qualità, magari può scattare la scintilla ora, ma un Napoli così in difficoltà non me l’aspettavo. Sono venuti a mancare parecchi giocatori che lo scorso anno hanno avuto un rendimento pazzesco”.

Un protagonista?

​​​​​​​”Beltran”