Top&Flop Napoli-Fiorentina. Il migliore ed il peggiore del match secondo MondoNapoli

Il Napoli vince la sua semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina con il risultato di 3-0. Gli uomini di Walter Mazzarri hanno dimostrato sia di saper soffrire che contrattaccare quando necessario. La redazione di MondoNapoli ha scelto rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’incontro.

IL MIGLIORE – Alessio Zerbin

Tra i più impronosticabili della vigilia, l’esterno piemontese ha chiuso la partita entrando quasi per caso, a seguito dell’uscita anzitempo di Pasquale Mazzocchi. Sigla il 2-0 e si fa male sbattendo la nuca contro il palo, lasciando qualche minuto di paura. Appena rientrato in campo, sfrutta un eccellente contropiede procuratosi da solo e così fissare il risultato sul 3-0.

Il PEGGIORE – Nessuno

Qualche nome può saltare sicuramente alla mente, ma questa non è stata la tipica partita di un Napoli spavaldo e aggressivo. Si è trattato di una squadra più accorta e attenta a non subire. Tutti hanno dato il loro apporto in buona maniera.