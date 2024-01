Pagelle Napoli-Fiorentina. Zerbin, che sorpresa! Lobotka e Juan Jesus sugli scudi

Il Napoli batte la Fiorentina con il risultato di 3-0 e accede così alla finale di Supercoppa Italiana. Di seguito, le pagelle degli azzurri curate dalla redazione di MondoNapoli.

Pierluigi Gollini 6 – Poco impegnato in tutto il corso della partita, subisce una sola conclusione nello specchio. Preciso nel gioco con i piedi.

Giovanni Di Lorenzo 6,5 – Raramente lo si vede giocare così basso. Mazzarri lo schiera nella posizione di braccetto destro, dove non sfigura. Negli ultimi minuti di gara torna nella sua posizione abituale. Su corner fa la torre per il gol di Zerbin. Promosso.

Amir Rrahmani 6,5 – Presente. Si fa sentire quando c’è bisogno del suo apporto in difesa senza mai sfigurare. Una buona iniezione di fiducia per il futuro.

Juan Jesus 7 – Una piacevole sorpresa il brasiliano. Attento in difesa, è il migliore nel reparto arretrato ed esce sempre vittorioso dai duelli. Strepitoso nell’assist per il gol di Simeone.

Pasquale Mazzocchi 6,5 – Quei 5 minuti di Torino sono stati troppo surreali per essere veri. Il napoletano ha lavorato molto bene dal punto di vista tattico, ancor meglio con Politano. Passa a sinistra nel finale, salvo uscire anzitempo.

Jens Cajuste 6,5 – In un centrocampo a 2 è tutta un’altra storia. Lo svedese, collocato in un ruolo più simile a quello da lui ricoperto al Reims, è più deciso e sicuro rispetto alle ultime uscite. Buona la sinergia con il compagno di reparto.

Stanislav Lobotka 7 – Lo slovacco sta tornando quello dei giorni migliori. Non è solo regia, ma anche capacità di aiutare in difesa e di spaccare la difesa della Fiorentina con le sue percussioni, che tante volte hanno fatto male.

Mario Rui 6 – Partita di sacrificio per lui. Ci sono poche occasioni per attaccare il fondo e poche possibilità di poter offrire i suoi palloni. Unico micro errore in occasione del rigore concesso ai viola.

Matteo Politano 6,5 – Schierato in una zona più centrale ha avuto più possibilità di creare pericoli alla difesa avversaria. Non fa mancare il suo apporto difensifo.

Khvicha Kvaratskhelia 6 – Poche opportunità per far bene, tanto lavoro difensivo, ma quando ha il pallone tra i piedi sono sempre guai per gli avversari. Magistrale il tacco con cui lancia Juan Jesus in occasione del gol dell’1-0.

Giovanni Simeone 7 – Apre la lattina con un gol da centravanti puro. A questo aggiunge tanto lavoro sporco che non guasta mai. In un momento come questo dove manca Osimhen, le sue reti e il suo supporto servono come il pane.

SOSTITUZIONI

Piotr Zielinski 6 – Entra bene in partita senza sfigurare. Tanto sacrificio per lui.

Jesper Lindstrom 6 – Partita di sacrificio anche per il danese. Entra nella ripresa e fornisce il suo supporto soprattutto alla fase difensiva. Si fa notare davanti soprattutto in occasione del 2-0.

Leo Skiri Ostigard 6 – Rafforza il fortino difensivo in un momento molto duro della partita.

Gianluca Gaetano 6 – Subentra all’infortunato Cajuste in maniera pulita e con attenzione.

Alessio Zerbin 7,5 – L’uomo che non ti aspetti. Segna su corner e si fa male, lasciando anche un po’ di paura. Quando lo si aspetta ancor meno, su contropiede sigla il gol che sigla il definitivo 3-0. Forse l’uomo meno atteso, ma sicuramente il migliore dei suoi.

All. Walter Mazzarri 7 – Partita preparata in maniera eccellente dal tecnico di San Vincenzo. Una vera e propria lezione di calcio ai viola. Prima chiudendo gli spazi e soffrendo, poi sapendo contrattaccare e colpendo quando necessario. Uno dei migliori Napoli della stagione.