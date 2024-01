Napoli-Fiorentina 3-0: azzurri vincono con meriti e con un Zerbin on fire!

Il Napoli di Mazzarri batte la Fiorentina per 3 reti a 0, con Simeone a segno nel primo tempo e sul finire del secondo chiude i conti Zerbin con una doppietta fulminea. Gli azzurri hanno retto bene i colpi sterili della viola con una difesa ben organizzata e pronta a chiudere gli spazi. Si rivede il buon vecchio gioco di mister Mazzarri: solidi in difesa e letali in contropiede per spaccare le difese avversarie. Che sia di buon auspicio per la finale di Supercoppa, in attesa di attendere l’altra finalista tra Inter e Lazio.