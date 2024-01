Supercoppa – In caso di parità dopo 90 minuti si andrà direttamente ai rigori: i motivi dietro questa scelta

Nelle tre partite che verranno disputate in Supercoppa (semifinali e finale), se al termine dei 90 minuti le squadre saranno in parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Non sono previsti dunque i tempi supplementari come la passata stagione. Lo ha fatto sapere la Lega Serie A in un comunicato pubblicato lo scorso 29 dicembre: “Se al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà ancora in parità, l’arbitro provvederà a far battere i caldi di rigore, con le modalità previste nel Regolamento del Giuoco del Calcio al paragrafo: Procedure per determinare la squadra vincente di una gara (non è prevista la disputa dei supplementari”.

Nel comunicato non vengono elencate le motivazioni alla base di questa scelta però alcune possono essere facilmente intuite. In primo luogo si vuole evitare che le squadre arrivino stanche alla finale. Inter Lazio si giocherà venerdi sera, con la vincitrice che tornerà subito in campo lunedì con solo due giorni di stacco. Inoltre lo stadio dove si giocheranno le tre partite sarà lo stesso e includere anche i supplementari avrebbe rischiato di presentare un campo non in ottime condizioni per la partita decisiva.