Il Napoli vuole Antonin Barak e la Fiorentina è pronta a lasciarlo partire ma solo alle sue condizioni. Come riporta Radio Marte la trattativa potrebbe sbloccarsi nel giro di un paio di giorni: “Tra oggi e domani, ogni momento può essere quello buono per l’arrivo del calciatore. La formula dovrebbe essere quella del prestito fino al termine della stagione con eventuale riscatto obbligatorio in caso di qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. Trattativa in stato avanzato”.