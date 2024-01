Repubblica – Niente corsa ai biglietti per Napoli-Fiorentina. Arabi stupiti dall’assenza di Milan e Juve

L’edizione odierna di La Repubblica scrive a proposito dell’affluenza del pubblico saudita per la partita di Supercoppa Italiana Napoli-Fiorentina. Per la sfida infatti, non c’è stata una corsa folle ai biglietti, nonostante fossero in vendita dei pacchetti con biglietto e passaggio in auto a prezzi molto contenuti. Ieri in serata, c’erano ancora molti tagliandi disponibili. Probabilmente, come riporta il quotidiano, ci sarà maggiore pubblico in occasione di Inter-Lazio, e così il lunedì, giorno della finale. I locali a quanto pare, sono stupiti dall’assenza di Juve e Milan alla manifestazione.