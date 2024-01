Ngonge inarrestabile da quando è al Verona: primo per goal, tiri e dribbling completati

Cyril Ngonge è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli, mancano solo le visite mediche che sosterrà nel fine settimana. Il portale di statistiche Opta ha riportato su Twitter i dati del calciatore, dai quali risulta essere stato uno dei migliori giocatori del Verona dal suo approdo in Serie A lo scorso gennaio: “Dal suo esordio in Serie A (30/01/2023), Cyril Ngonge è stato il giocatore del Verona che ha segnato più gol in campionato (11 in 34 gare), che ha partecipato a più reti (14), che ha effettuato più tiri (71) e che ha completato più dribbling (42).