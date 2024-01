Non solo il Napoli, oggi in campo anche Osimhen. Sfida alla Costa d’Avorio

Non solo il Napoli, impegnato in Supercoppa, scenderà in campo quest’oggi. Toccherà anche a Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria nella Coppa d’Africa che si sta svolgendo in Costa d’Avorio. La sfida del giorno potrebbe essere decisiva per gli ottavi di finale: le super aquile sfideranno proprio i padroni di casa alle ore 18:00 italiiane. La selezione nigeriana è ferma ad un punto a seguito dell’inaspettato pareggio contro la Guinea Equatoriale, ed una sconfitta potrebbe rendere parecchio più difficile il cammino nella manifestazione. Sarà comunque decisiva l’ultima partita del girone, in cui si sfiderà la Guinea Bissau. La formula della Coppa d’Africa infatti, prevede che agli ottavi di finale giungano anche le migliori terze.