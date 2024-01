Mourinho accostato al Napoli, 14 anni fa diceva: “ADL non mi vorrebbe? Non ha i soldi per me”

Josè Mourinho è stato esonerato un paio di giorni fa dalla Roma ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. E’ stato già accostato a diverse squadre tra cui anche il Napoli che a meno di risultati clamorosi di Walter Mazzarri, dovrà cercare un altro allenatore per la prossima stagione. Tornano di moda le parole che il portoghese disse nel 2010 in conferenza l’anno dopo aver vinto il triplete: “De Laurentiis non mi vorrebbe? Non ha i soldi per me”. Ora, 14 anni dopo questa frase, pare che Mourinho si sia proposto al Napoli tramite il suo agente e che ADL abbia chiesto tempo per valutare tutte le possibilità. Che i tempi siano finalmente maturi?