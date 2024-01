Osimhen: “Prima delle partite mi sento agitato. Con le mie urla in campo cerco di motivare i miei compagni”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della nazionale nigeriana. Queste le sue parole.

“Sei davvero forte, cosa ti ispira quando sei in campo? Mi sento agitato, così anche nel giorni successivo. Ma quando vinci, vai a dormire più rilassato e ti svegli con il senso di appagamento nel cuore e nella mente. Ti da il coraggio di ottenere più vittorie. Ma sicuramente il calcio non è solo vincere, perdere o pareggiare, è parte del gioco. Sicuramente voglio motivare i miei compagni di squadra, i miei giocatori ed essere sicuro che proveremo a vincere e che daremo il massimo. E di sicuro grido molto. Lo faccio non perché voglia sgridarli, ma loro capiscono il mio tipo di personalità. Così loro mi motivano, mi urlano, che per me è una cosa buona. Quando i miei compagni di squadra sono pronti e cercano di tracciarmi e di motivarmi penso che sia una cosa enorme per me. Quindi sappiamo che possiamo lavorare l’uno per l’altro, ci aiuteremo nella partita. Cerco di aiutare i miei compagni a centrocampo, di andare in difesa anche. Cerco di urlare perché so che possono dare di più, e loro fanno lo stesso con me che è cosa dobbiamo fare da giocatori. Per me è una buona cosa. Sono felice e sono parte di questo gruppo di giocatori che capiscono cosa vogliamo da squadra e da individui che per me è la cosa più importante. Tu motivi me ed io motivo te. Ci portiamo nella direzione della grandezza. Sono soddisfatto di questo tipo di personalità”.

“Se non fossi calciatore, cosa faresti? Forse un imprenditore… (ride, ndr)”.

“Menziona due cose che la gente sarebbe scioccata di sentire su di te… Meglio che le tenga per me stesso… (ride, ndr)”.