Baroni saluta Ngonge: “Perdita importante, sapevamo fosse attenzionato”

Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro la Roma. In quest’occasione, l’allenatore ha dato il suo saluto a Cyrill Ngonge, prossimo ad accasarsi al Napoli per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Di seguito, le sue parole.

“Ngonge? È una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare”.