Fedele: “Mourinho sarebbe un colpo da cinema, il Napoli però va rifondato, il portoghese è più un gestore di campioni”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato del Napoli e del possibile arrivo di Mourinho sulla panchina azzurro ai microfoni di Tmw Radio, nel programma Maracanà. Queste le sue parole: “Il colpo Mourinho sarebbe cinematografico, come tipico di ADL, ma il Napoli va rifondato. Osimhen andrà via, così come molti altri calciatori. Mourinho è un gestore di campioni più che un allenatore, è un imbonitore, un affabulatore, il numero uno. Non è una questione di soldi, in questo momento si deve raggruppare la gente, Mourinho la gente la calamita, ma ha poi bisogno dei giocatori. Non accetta di non essere il primo attore, e ADL questa cosa la accetta? Io fossi in lui lo farei, serve uno autorevole sulla panchina azzurra. Mi dispiace per Mazzarri, perché sembra che lo diamo già via”.