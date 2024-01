Costa d’Avorio-Nigeria – Le formazioni ufficiali del match, Osimhen guida l’attacco delle Aquile

Nel secondo match del girone A della Coppa d’Africa si affrontano la Nigeria e la Costa d’Avorio, in un big match importantissimo per Osimhen e compagni. Nella prima sfida del girone la nazionale nigeriana si è dovuta accontentare di un pareggio, ed una sconfitta potrebbe creare tanti problemi. Nonostante un piccolo fastidio muscolare la stella delle Aquile e pallone d’oro africano Victor Osimhen sarà in campo per guidare i suoi compagni. Dall’altra parte un centrocampo fisico formato da Kessié, Fofana e Sangaré ad affrontare i tanti giocatori di Serie A presenti nella Nigeria. Queste le formazioni ufficiali del match:

Costa d’Avorio – Fofana; Konan; Diomande; Ndicka; Aurier; Kessié; Sangaré; Fofana; Boga; Krasso; Kouame

Nigeria – Nwambali; Ola Aina; Ajayi; Troost-Ekong; Sanusi; Onyeka; Bassey; Iwobi; Chukwueze; Lookman; Osimhen