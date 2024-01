KKN – Il Napoli aveva puntato Pioli già come post Spalletti, ma il tecnico ha preferito continuare col Milan

Il nome di Stefano Pioli è tra quelli più caldi per la panchina del Napoli nella prossima stagione, col tecnico che potrebbe lasciare il Milan. Come riporta il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis aveva già sondato il terreno per l’ex Fiorentina. Lo aveva fatto nel momento in cui aveva capito che Spalletti non avrebbe rinnovato, il 29 maggio, ma il tecnico decise di declinare l’offerta per continuare il percorso col club rossonero. Quasi sicuramente in estate le strade del tecnico e del ‘diavolo’ si separeranno, e il patron azzurro potrebbe decidere di tornare alla carica per portarlo sulla panchina del Napoli al posto di Walter Mazzarri.