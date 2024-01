Telese: “Il Napoli non è più una Ferrari, il giorno dello scudetto è finito. Mourinho? Esonero giusto”

Il giornalista Luca Telese è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un Calcio alla Radio” di Umberto Chiariello, soffermandosi sulle situazioni in casa Napoli e Roma:

“Esonero Mourinho? Condivido la scelta, nonostante io sia stato un grande suo fan. La Roma può arrivare quarta o precipitare, ma peggio di così è difficile. Garcia? La squadra era bollita. La Roma e il Napoli hanno destini paralleli quest’anno. Rudy non ha fatto un disastro, era semplicemente il Napoli bollito dal successo. Una squadra bollita dopo lo scudetto che doveva essere tagliata e trapiantata. Mazzarri ha fatto peggio? I tifosi del Napoli sono convinti che sotto c’è ancora una Ferrari, non c’è, è finito il giorno dello scudetto. Le squadre sono un’alchimia e quella squadra ha prodotto tanto, ma si tratta di un unicum. Spalletti è un genio, ha tirato tutto oltre il limite ed è scappato. Ranieri? Come sta avendo ragione. Alla nona giornata eravamo ultimi. Bomber alla Gigi Riva? Non ne nascono più. Il calcio è uno sport sociale e frutto delle condizioni storiche, quindi adesso è molto più difficile”.