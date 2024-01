Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che l’Al-Shabab, club proprietario dello stadio in cui si stanno allenando gli azzurri in vista dell’inizio della Supercoppa italiana, stia insistendo per portare Matteo Politano in Arabia Saudita.

Si parla di una proposta shock soprattutto per l’attaccante: “18 milioni di euro d’ingaggio per due anni e mezzo (con bonus); 13 milioni al Napoli“.

L’operazione rinnovo in azzurro, per il momento, rimane bloccata.