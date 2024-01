Supercoppa Italiana, Curva A e B dicono la loro: “Non c’è rispetto verso i tifosi”

Curva A e B si sono schierate contro la Supercoppa italiana esponendo uno striscione in città (via Marina, Piazza del Plebiscito, all’esterno dello stadio Maradona) e divulgando un comunicato ufficiale firmato da entrambe.

Questo quanto si legge sul volantino:

In riferimento alla cammellata con trofeo organizzata per il vil denaro dalla Lega Calcio e chiamata Supercoppa Italiana di Riyad, che vede venduto un trofeo nazionale usando sconosciuti beduini al posto di chi quella maglia la segue ovunque, la sostiene, la difende. Ormai è chiaro a tutti che l’andazzo è questo e non troviamo il senso di chiamarla ancora SUPERCOPPA ITALIANA quando proprio i tifosi italiani non potranno assistervi. Nell’etimologia della parola rispetto c’è scritto: “Sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità di qualcuno e quindi astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli”. È per il significato di questa parola che continuate a mettere sulle maglie e in ogni stadio ma della quale non conoscete il significato, che avrete sempre il nostro disprezzo. Odio eterno al calcio moderno. Buona cammellata!

Questo quanto si legge sullo striscione: La nostra passione oltre ogni meta, ma in Arabia Saudita… La coppa della mon€ta!