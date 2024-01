Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è tra i temi più discussi in casa Napoli. Una questione che potrebbe essere concretamente affrontata in questi giorni in Arabia Saudita, durante la Supercoppa italiana.

Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare siano attesi a Riyad i manager georgiani del giocatore per iniziare a parlare del nuovo contratto.