L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha bisogno urgente di un difensore centrale ed al momento sono tre le piste calde. De Laurentiis continua a lavorare sulle piste già note come Nehuen Perez dell’Udinese, argentino di 23 anni, valutato una quindicina di milioni che, comunque non intaccherebbe la questione degli slot degli extracomunitari, esauriti con l’arrivo ormai prossimo di Traore. Piacciono anche Arthur Theate, belga di 23 anni del Rennes, in Italia con il Bologna nel 2021/2022 e Lilian Brassier, francese di 24 anni, del Brest.