L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli riguardanti la semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano in vista di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana che andrà in scena all ‘Al-Awwal Park Stadium giovedì sera, qualche buona notizia c’è. Dal tragico bollettino medico, è sparito Zielisnki. che sta bene. Quindi la ragione dell’affaticamento che lo ha costretto alla tribuna sabato pomeriggio, è alle spalle. O almeno così pare. Senza dimenticare il rientro di Mazzocchi che in questa emergenza senza fine, potrebbe trovare la sua vocazione in una posizione in mediana. Ma c’è ancora tempo per avere delle risposte.