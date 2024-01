Corriere dello Sport – Il Napoli punta Buongiorno, la situazione

Nella recente edizione del Corriere dello Sport si discute del mercato del Napoli e della necessità, per l’allenatore Mazzarri, di rafforzare la difesa. La priorità assoluta dell’ex tecnico del Torino sembra essere Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e un nome che è stato ripetutamente menzionato a De Laurentiis, alla squadra di mercato e in tutta la comunità azzurra. Tuttavia, il sogno di acquisire il suo ex allievo, 24 anni, sembra al momento difficile da realizzare: il Torino non ha intenzione di cederlo a gennaio, ha dichiarato chiaramente questa posizione, e la sua valutazione si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il giocatore, che è entrato nel giro della Nazionale segnando anche contro gli azzurri in campionato, è ambito sia dal Napoli che dal Milan, che ha proposto anche il cartellino di Colombo per ridurre i costi, e dall’Atalanta. Tuttavia, la trattativa sembra essere un compito complicato.

Di conseguenza, De Laurentiis si sta concentrando sulle alternative già iniziate da un po’. Tra queste ci sono Nehuen Perez con l’Udinese, difensore argentino di 23 anni valutato intorno ai quindici milioni, il quale, essendo già in Italia, non andrebbe a incidere sugli slot degli extracomunitari ormai esauriti con l’arrivo imminente di Traore. Altri nomi sul taccuino del Napoli includono Arthur Theate, difensore belga di 23 anni che ha giocato con il Bologna nella stagione 2021-2022, e Lilian Brassier, difensore francese di 24 anni proveniente dal Brest.