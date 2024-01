Osimhen non si allena con la Nigeria: queste le sue condizioni

Victor Osimhen non ha preso parte all’allenamento con la sua Nazionale a scopo precauzionale. Dalla Nigeria fanno sapere che l’attaccante ha accusato un piccolo problema fisico e il ct ha deciso di farlo riposare per evitare possibili infortuni. Sarà rivalutato nelle prossime ore, ma al momento non sembra in dubbio la sua presenza in vista della sfida decisiva giovedi contro i padroni di casa della Costa d’Avorio.

Questa la nota della Nigeria sulle condizioni di Osimhen:

“Non siamo preoccupati, sono solo piccoli problemi che saranno recuperati. Non è a rischio per la prossima gara, Osimhen si è fermato a scopo precauzionale”.