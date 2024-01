Napoli scatenato sul mercato: a Riyadh si proverà a chiudere per Barak

Il Napoli è attivissimo in queste ore di mercato e dopo aver chiuso Traorè (visite mediche in corso) e trovato l’accordo con il Verona per Ngonge, sta provando a definire anche l’arrivo di Barak dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da TMW, i dirigenti delle due società si incontreranno a Riyadh in occasione della Supercoppa per provare a dare la spallata decisiva alla trattativa. Il Napoli nei giorni scorsi aveva presentato un’offerta per il centrocampista ceco di 6,5 milioni tra prestito e diritto di riscatto rispedita però al mittente. La Fiorentina è disposta a far partire Barak in prestito ma vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli azzurri al termine della stagione. Le prossime ore saranno decisive.