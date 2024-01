Nardella “pezzo di cuore” napoletano. Ecco le sue parole

Come riporta FirenzeViola, Il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, ha rilasciato una dichiarazione durante un evento pubblico, parlando anche delle sue origini napoletane. Ecco le sue parole:

“Sono molto felice ed entusiasta di essere napoletano, i fiorentini sanno delle mie origini. Non sono il primo sindaco non fiorentino originario di questa città. Infatti il più grande sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, era siciliano. Penso che non deve essere una prerogativa il fatto che per governare una città bisogna essere nati nel territorio appartenente ,ma da una persona che ha, nell’anima e nel cuore, lo sviluppo della stessa. Io sono innamorato di Firenze e sono orgoglioso della mia provenienza napoletana“