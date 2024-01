Juventus, Allegri: “Non abbiamo l’ossessione di vincere lo scudetto, l’Inter sì”

Allegri ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa, in vista del posticipo di Serie A che vedrà impegnata la sua Juventus contro il Sassuolo:

Yildiz e Chiesa possono coesistere? “Sicuramente possono coesistere, ma in questo momento abbiamo degli equilibri e dobbiamo mantenerli.

Rispetto alla Juve che ha preso lo schiaffo col Sassuolo nel girone d’andata cosa è cambiato in questa squadra?

“Nella consapevolezza e nella crescita singola dei giocatori, sia a livello tecnico che fisico. Però bisogna andare avanti coi piedi di piombo, il calcio vive di equlibri sottili e basta poco per scivolare. Bisogna mantenere l’equlibrio che abbiamo, troppa euforia ti porta a sbagliare. Più andiamo avanti, più il rischio di sbagliare aumenta. Bisogna essere bravi nel rimanere concentrati sulla partita di domani “.

Quali sono le differenze tra Inter e Juventus?

“L’Inter è una squadra costruita per vincere lo Scudetto, la Juventus ha intrapreso un percorso diverso. Noi dobbiamo lavorare senza l’ossessione di vincere lo Scudetto, ma dobbiamo fare il massimo di ciò che possiamo fare. Il calcio non finisce il 25 maggio, la Juventus ha prospettive importanti per i prossimi 5 anni. La Juventus ha trascorso due anni di grosse difficoltà, ora stiamo crescendo e ci stiamo divertendo. Se abbiamo girato a 46 punti vuol dire che i giocatori hanno fatto cose importanti e nel gruppo c’è grande coesione “.