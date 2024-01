CdS – Napoli, Zielinski sarà messo fuori rosa? Le ultime sulla situazione

Piotr Zielinski vuole mettere fine alla sua storia con la maglia azzurra. Secondo quando riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista avrebbe rifiutato un’altra offerta di rinnovo da parte del Napoli. Mazzarri si trova a gestire il caso Zielinski, questo quanto evidenziato

“Mazzarri, insomma, non è stato esattamente fortunato nella coniugazione dei verbi costruire, filtrare, inventare: da quando è arrivato i problemi a centrocampo hanno fatto capolino e poi sono scoppiati, culminando nel caso-Zielinski. Svincolato come Demme dal primo giorno di gennaio e protagonista di una lunghissima trattativa di rinnovo con il Napoli che ormai sembra definitivamente naufragata dopo l’ultimo strategico rilancio di De Laurentiis con tanto di clausola da 20 milioni: Zielo ha rifiutato l’offerta e la storia di un accordo in vista con l’Inter per giugno, a zero, è deflagrata irrefrenabilmente.”.