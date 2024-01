CdS – Napoli-Barak, si può fare: questa la cifra chiesta dalla Fiorentina

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano ha fatto il punto sugli ultimi aggiornamenti di mercato:

“Napoli un Tè nel deserto per Barak: la Supercoppa offrirà anche l’occasione di affrontare il mercato. Poi ci sarà da fare sul serio, perché in difesa sono rimasti tre centrali (più Di Lorenzo) e in mezzo al campo è stato necessario ricorrere a Demme: il mediano sarebbe urgentissimo, quasi da far arrivare a Riyad, dove invece magari Napoli e Fiorentina potrebbero parlare anche di Barak (29). La differenza è minima, il Napoli sta proponendo una soluzione: vada per il prestito, da trasformare però in acquisizione definitiva nel caso in cui arrivi la qualificazione in Champions. Sei milioni di euro per il disturbo e l’affare è fatto”. Si legge sul quotidiano