CdS – Napoli, Traorè ci siamo quasi: si attendono le visite mediche

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Hamed Junior Traorè è davvero vicino alla squadra partenopea. L’ufficializzazione dell’acquisto avverrà dopo le visite mediche:

“L’ivoriano, che in Inghilterra con il Bournemouth non ha avuto fortuna (181 minuti complessivi, gli ultimi 8 in Premier a fine settembre con il Brighton, poi la malaria), aspetta solo di capire come e quando atterrare in Italia per le consuete visite mediche. Napoli e Bournemouth stanno chiacchierando intorno a quegli ossessionanti dettagli di un prestito che potrebbe trasformarsi in riscatto (con diritto, non con obbligo)”. Si legge sul quotidiano.