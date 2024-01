Si ritorna in zona Mazzarri: il Napoli ritrova il piacere della vittoria all’ultimo respiro

Sembrava di essere tornati a 12 anni fa quando Rrahmani ha depositato in rete il goal del 2-1 ieri pomeriggio al Maradona.

Il primo goal dell’era Mazzarri 2.0 arrivato dopo aver varcato la soglia del 90′, precisamente al 96′, è un momento di forte emozione per i calciatori azzurri e tutta la tifoseria partenopea. Una vittoria indispensabile, come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Gli psicodrammi cominciano, e si risolvono, come le favole d’una volta e a dieci-dodici anni di distanza, laddove spuntavano i Maggio e i Quagliarella, i Denis e i Cigarini, i Lavezzi e i Cavani, adesso s’intrufolano i Rrahmani, gli eroi (per caso) contemporanei della zona-Mazzarri. Al minuto 95 (e 10 secondi) d’una partita da evitare ai cardiopatici, il Napoli scopre il piacere dell’estasi e la Salernitana, poverina, s’arrende – ed era capitato pure con la Juventus – all’ennesimo sgambetto della sorte: ma il calcio è emozione oppure delusione e in un rimbalzo, a volte, si nasconde la scelta del destino”.